Глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле

Председатель благотворительной организации Sentebale, Софи Чандаука, обвинила британского принца Гарри в «нападках и травле» после его ухода из фонда. Об этом сообщается в материале телеканала Sky News.
Sentebale был основан принцем Гарри в 2006 году в память о его матери, принцессе Диане, с целью борьбы с ВИЧ и СПИДом в странах Африки. Принц объявил о своем уходе из организации во вторник.
По информации Sky News, это решение было принято в знак солидарности с другими попечителями, покинувшими фонд из-за разногласий с Чандаукой. Конфликт возник после того, как было решено сосредоточить сбор средств исключительно на африканском регионе.
Чандаука заявила, что принц Гарри позволил опубликовать «компрометирующую» информацию без предварительного уведомления руководства. В то же время источник, близкий к бывшим попечителям Sentebale, назвал эти обвинения «абсолютно беспочвенными».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может поддержать иск против принца Гарри из-за лжи о наркотиках.