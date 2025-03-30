Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров, назвав его правительством, которое откроет путь к восстановлению страны и масштабным реформам. Торжественная церемония прошла в президентском дворце «Каср аш-Шааб», а его речь транслировал телеканал Al Hadath.