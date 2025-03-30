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Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров, назвав его правительством, которое откроет путь к восстановлению страны и масштабным реформам. Торжественная церемония прошла в президентском дворце «Каср аш-Шааб», а его речь транслировал телеканал Al Hadath.

Источник: Life.ru

Новое Правительство Сирии:

Асаад Хасан аш-Шибани — министр иностранных дел (сохранил пост);Мурхаф Абу Касра — министр обороны (сохранил пост);Анас Хасан Хаттаб — министр внутренних дел (бывший глава Службы общей разведки);Мазхер аль-Вейс — министр юстиции;Нидаль аш-Шаар — министр экономики;Мухаммед аль-Башир — министр энергетики;Мухаммед Ясир Барния — министр финансов;Мусаб Наззаль аль-Али — министр здравоохранения;Маруан аль-Халаби — министр высшего образования и научных исследований;Хинд Кабват — министр социальных дел и труда (единственная женщина в кабинете).

Аш-Шараа заявил, что перед правительством стоят амбициозные задачи: восстановление разрушенной инфраструктуры, борьба с коррупцией и создание условий для стабильного будущего.

«Призываю всех взяться за руки и работать ради Сирии, которую мы заслуживаем», — отметил он.

Ранее Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать экс-главу арабской республики Башара Асада, чтобы якобы предать его суду на родине. Никакого официального ответа от российских властей не последовало.