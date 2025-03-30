В МИД РФ объяснили слова Путина о внешнем управлении на Украине

«Первым шагом является соглашение между сторонами, достигнутое либо напрямую, либо через посредников. Затем следует обращение в ООН, которое может быть инициировано одной из сторон, посредниками или генеральным секретарем организации. Совет Безопасности ООН направляет генеральному секретарю указание разработать принципы создания временной администрации. Это указание должно быть поддержано членами Совета Безопасности, особенно постоянными членами», — сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.