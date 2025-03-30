Трамп за игрой в гольф обсудил с финским коллегой покупку ледоколов

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время игры в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде они обсудили вопросы, связанные со строительством и приобретением ледоколов.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
По его словам, США и Финляндия намерены укрепить партнерские отношения, в том числе за счет закупки и развертывания значительного количества ледоколов, которые необходимы Соединенным Штатам.
Трамп также отметил, что совместно со Стуббом они одержали победу в турнире, состоявшемся в гольф-клубе.
Ранее новый канадский премьер-министр Марк Карни отказался сотрудничать с Российской Федерацией в Арктике.