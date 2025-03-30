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Трамп за игрой в гольф обсудил с финским коллегой покупку ледоколов

Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время игры в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде они обсудили вопросы, связанные со строительством и приобретением ледоколов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, США и Финляндия намерены укрепить партнерские отношения, в том числе за счет закупки и развертывания значительного количества ледоколов, которые необходимы Соединенным Штатам.

Трамп также отметил, что совместно со Стуббом они одержали победу в турнире, состоявшемся в гольф-клубе.

Ранее новый канадский премьер-министр Марк Карни отказался сотрудничать с Российской Федерацией в Арктике.