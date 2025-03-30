В МИД РФ детализировали предложенную Путиным идею о внешнем управлении Украиной

Российский МИД раскрыл детали предложенного Владимиром Путиным механизма создания временной администрации на Украине под эгидой ООН. Как сообщает ТАСС, процесс должен начаться с достижения договорённости между сторонами конфликта — либо напрямую, либо через посредников. После этого последует обращение в ООН, которое может быть инициировано любой из сторон, посредниками или генеральным секретарём организации.