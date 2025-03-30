Оружие для великих и ужасных дел: В США раскрыли главную российскую угрозу для Украины

В статье указано, что модернизированная версия Ту-95МС активно участвовала в операциях в Сирии и продолжает своё применение в украинском конфликте. Самолёт с кодовым именем NATO Bear («Медведь») может поражать цели в любых погодных условиях. Изначально Ту-95 создавали для ядерного сдерживания, но сейчас он используется для точечных атак.