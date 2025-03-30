Депутат Дубинский: подписание Зеленским сделки по ископаемым станет аферой

Вместе с тем Дубинский подчеркнул, что Верховная рада не может ратифицировать указанный документ в существующей версии. Он пояснил, что речь идёт не о соглашении между двумя государствами или кредитно-финансовыми организациями, а об оффшорном фонде, взнос в который не касается государственного долга Украины.