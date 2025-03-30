Очередной аферой киевского режима станет подписание Владимиром Зеленским сделки по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском следственном изоляторе по подозрению в госизмене.
«Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — отметил парламентарий.
Вместе с тем Дубинский подчеркнул, что Верховная рада не может ратифицировать указанный документ в существующей версии. Он пояснил, что речь идёт не о соглашении между двумя государствами или кредитно-финансовыми организациями, а об оффшорном фонде, взнос в который не касается государственного долга Украины.
Депутат полагает, что Зеленский может сам подписать договор. Кроме того, по мнению парламентария, он может доверить этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю или государственному инвестиционному фонду, который сделает взнос в совместное с США предприятие.
Дубинский также предупредил, что заключение такого договора станет концом для Зеленского и его администрации. По словам депутата, главный вопрос состоит в сроках, которые американские власти отвели на подписание соглашения.
Депутат добавил, что до указанного момента отношения Киева и Вашингтона будут спокойными, а после Белый дом будет считать главу киевского режима недоговороспособным.
Напомним, что в феврале США предложили Владимиру Зеленскому подписать документ, который предоставляет американской стороне право на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.
В конце марта в офисе главы киевского режима заявили, что Киеву предстоит внести ряд изменений в законодательство в связи с предполагаемым подписанием соглашения с Вашингтомом по недрам.