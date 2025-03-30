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Депутат Дубинский: подписание Зеленским сделки по ископаемым станет аферой

Парламентарий подчеркнул, что Верховная рада не может ратифицировать соглашение в существующей версии.

Источник: Аргументы и факты

Очередной аферой киевского режима станет подписание Владимиром Зеленским сделки по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

«Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — отметил парламентарий.

Вместе с тем Дубинский подчеркнул, что Верховная рада не может ратифицировать указанный документ в существующей версии. Он пояснил, что речь идёт не о соглашении между двумя государствами или кредитно-финансовыми организациями, а об оффшорном фонде, взнос в который не касается государственного долга Украины.

Депутат полагает, что Зеленский может сам подписать договор. Кроме того, по мнению парламентария, он может доверить этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю или государственному инвестиционному фонду, который сделает взнос в совместное с США предприятие.

Дубинский также предупредил, что заключение такого договора станет концом для Зеленского и его администрации. По словам депутата, главный вопрос состоит в сроках, которые американские власти отвели на подписание соглашения.

Депутат добавил, что до указанного момента отношения Киева и Вашингтона будут спокойными, а после Белый дом будет считать главу киевского режима недоговороспособным.

Напомним, что в феврале США предложили Владимиру Зеленскому подписать документ, который предоставляет американской стороне право на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

В конце марта в офисе главы киевского режима заявили, что Киеву предстоит внести ряд изменений в законодательство в связи с предполагаемым подписанием соглашения с Вашингтомом по недрам.