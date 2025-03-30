Трамп абсолютно уверен, что США получат Гренландию

На вопрос о том, какой сигнал будет отправлен миру после этого, Трамп ответил, что его это не волнует. «Я об этом не думаю. Меня это не волнует. Гренландия — это совсем другой вопрос. Речь идет о международном мире, безопасности и силе», — подчеркнул он. Американский президент также утверждает, что «возле Гренландии ходят корабли России, Китая и многих других стран», поэтому США не должны позволить «происходить тому, что навредит миру или США».