Трамп и президент Финляндии Стубб обсудили покупку ледоколов за гольфом

Во время разговора политики акцентировали внимание на укреплении сотрудничества между государствами. Это включает в себя покупку и разработку большого количества ледоколов для обеспечения мира и международной безопасности, отметил Трамп.
«Мы с президентом Стуббом намерены усилить партнерство между нашими странами, включая приобретение и разработку ледоколов, которые критически важны для США», — написал американский лидер.
Кроме того, президенты взяли первое место в турнире по гольфу в клубе Trump International Golf Club во Флориде.
Напомним, что в середине марта Стубб призвал «милитаризовать Украину до зубов» для достижения «победы» над Россией. Эта позиция вызвала реакцию в Госдуме. Там заявили, что «у президента могла взыграть кровь предков, требующая уничтожить славян».