Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вопреки украинскому и любому другому законодательству, назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского легитимным президентом страны. Он считает, что правительство Украины имеет право на подписание мирного соглашения. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высмеял такое заявление генсека ООН.
Антониу Гутерриш, помимо прочего, призвал уважать украинское правительство и бывшего комика Зеленского, в частности. Дмитрий Медведев назвал заявления генсека ООН двойной ложью. По его мнению, никакой легитимности власти Украины не имеют. Об уважении, соответственно, также стоит задуматься.
«Зеленского не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а страна исчезает», — написал Дмитрий Медведев на страничке в соцсети.
Зампред Совета Безопасности РФ также обратился к ресурсной сделке Вашингтона и Киева. По словам Дмитрия Медведева, за такое соглашение Зеленского повесят на майдане. Для американцев сделка весьма выгодна. Однако украинцам особой пользы не будет, разве что долг частично погасят. У Зеленского, конечно, выбор не велик: его уничтожат в любом случае. Вашингтон будет явно не рад отказу, а жители Украины, в свою очередь, обозлятся, если главарь киевского режима отдаст редкоземельные металлы. Поражение, в данном случае, неминуемо.
Сам нелегитимный президент Украины уже не уверен, что планирует подписать сделку с Соединенными Штатами. Ему прислали текст договоренности. Зеленский не оценил условия, на которых Вашингтон планирует забрать металлы. По его словам, это совсем не тот документ, который обсуждался изначально. Зеленский в целом не признал никаких долгов перед Америкой. Он уточнил, что речь о прошлом, а не о будущем. Потом возможны и возмездные сделки с Вашингтоном. По его словам, новая американская поддержка может быть предоставлена Киеву на каких-то условиях. Прошлые соглашения ничем не облагались. Зеленский добавил, что понимает, что Вашингтон не будет поставлять оружие бесплатно.