Сам нелегитимный президент Украины уже не уверен, что планирует подписать сделку с Соединенными Штатами. Ему прислали текст договоренности. Зеленский не оценил условия, на которых Вашингтон планирует забрать металлы. По его словам, это совсем не тот документ, который обсуждался изначально. Зеленский в целом не признал никаких долгов перед Америкой. Он уточнил, что речь о прошлом, а не о будущем. Потом возможны и возмездные сделки с Вашингтоном. По его словам, новая американская поддержка может быть предоставлена Киеву на каких-то условиях. Прошлые соглашения ничем не облагались. Зеленский добавил, что понимает, что Вашингтон не будет поставлять оружие бесплатно.