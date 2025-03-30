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Первая 21-летняя девушка вступила в ряды ВСУ по контракту для молодёжи

На Украине зафиксирован первый случай подписания девушкой контракта на военную службу по программе «Контракт 18−24». Об этом сообщил генштаб ВСУ в соцсетях.

Источник: Life.ru

21-летняя Вероника с медицинским образованием стала первой участницей этой программы. По данным военного ведомства, о своём решении она уведомила родных всего за 36 часов до подачи документов.

Программа «Контракт 18−24» предназначена для молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет, не подлежащей обязательной мобилизации. Участникам предлагается материальное стимулирование: единовременная выплата 200 тысяч гривен (около 460 тысяч рублей) при заключении контракта с последующими выплатами до достижения общей суммы в 1 миллион гривен.

Первые парни, которые решились заключить такой контракт, принесли присягу 10 марта. Молодым контрактникам будет предоставлено по 30 тысяч гривен (64 788 рублей) для покупки необходимого снаряжения.