Трамп исключил увольнения из-за чата с обсуждением ударов по Йемену

«Я думаю, что это просто охота на ведьм, и фейковые новости, такие как вы, постоянно говорят об этом, но это просто охота на ведьм, и об этом не следует говорить, — подчеркнул Трамп. — У нас был чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить, — это чепуха. Это фальшивые новости».