ВСУ стягивают к приграничному селу в Курской области всё, что могут, заявил офицер

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией всё, что может», — приводит комментарий офицера агентство РИА «Новости».
Он также добавил, что украинские власти цепляются за каждую позицию, чтобы «сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области».
Напомним, 29 марта российские войска блокировали спецподразделения ВСУ в Гуево, не давая им возможности отступить в Сумскую область. Бои за село продолжаются. Украинские военнослужащие получили приказ максимально долго удерживать позиции противников, а затем отступить, используя лесные маршруты.