WP: Хегсет в секретном документе назвал главную угрозу для ВС США

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет в секретном руководстве по вопросам национальной обороны обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня приоритетом для вооруженных сил Соединенных Штатов. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документ.
По данным издания, секретный документ под названием «Временное стратегическое руководство по национальной обороне» был подписан главой Пентагона и распространен в министерстве обороны в середине марта.
Как пишет газета, администрация США во время первого президентского срока Дональда Трампа и администрация Джо Байдена «характеризовали Китай как самую большую угрозу для Соединенных Штатов и нацеливали силы на подготовку и сдерживание конфликта в Тихоокеанском регионе». Но руководство Хегсета «необычно тем, что потенциальное вторжение на Тайвань в нем рассматривается как эксклюзивный сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными угрозами». Как указывается в материале, «это переориентирует обширную военную архитектуру США на Индо-Тихоокеанский регион, выходя за рамки миссии обороны родины».
«Китай — единственная постоянная угроза для министерства [обороны США]. Недопущение того, чтобы захват Тайваня Китаем стал свершившимся фактом, при одновременной защите США — единственный сценарий для министерства», — приводятся слова Хегсета в статье.
Как отмечает газета, новое секретное руководство Пентагона предусматривает усиление возможностей по обороне Тайваня. В частности, эта цель будет достигаться размещением в регионе дополнительных подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей, а также сил сухопутных войск и Корпуса морской пехоты, говорится в материале. Кроме того, в регионе рекомендовано заранее создать дополнительные арсеналы вооружений, уделяя особое внимание противобункерным авиабомбам, пишет издание. США также планируют оказать влияние на администрацию Тайваня для того, чтобы остров увеличил долю военных расходов с нынешних 2,5% до 10% ВВП, указывается в статье.
Сходство документов.
Как пишет The Washington Post, некоторые части девятистраничного руководства совпадают или практически полностью идентичны докладу Project 2025, который был опубликован в августе 2024 года консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. В документе этого частного фонда Пентагону предлагалось сделать своим приоритетом три ключевые проблемы: «сдерживание вторжения на Тайвань»; защиту территории США; перераспределение бремени военных расходов для увеличения вклада союзников.
Как подчеркивает газета, секретный документ главы Пентагона вызвал непонимание в Конгрессе. Как сообщил источник издания в Конгрессе, беспокойство законодателей вызвало явное влияние на него Heritage Foundation.
В материале указывается, что Пентагон и Heritage Foundation не ответили на просьбы The Washington Post прокомментировать изложенную в статье информацию.
Издание также подчеркивает, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно опровергал утверждения, что между его политической программой на второй срок и докладом Project 2025 есть какие-то сходства.