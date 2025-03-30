WP: Хегсет в секретном документе назвал главную угрозу для ВС США

Как пишет газета, администрация США во время первого президентского срока Дональда Трампа и администрация Джо Байдена «характеризовали Китай как самую большую угрозу для Соединенных Штатов и нацеливали силы на подготовку и сдерживание конфликта в Тихоокеанском регионе». Но руководство Хегсета «необычно тем, что потенциальное вторжение на Тайвань в нем рассматривается как эксклюзивный сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными угрозами». Как указывается в материале, «это переориентирует обширную военную архитектуру США на Индо-Тихоокеанский регион, выходя за рамки миссии обороны родины».