Франция осудила требования США закрыть программы инклюзивности

Скандал начался, когда Вашингтон потребовал от французских компаний отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать сотрудничать с американским правительством. Организациям установили срок в пять дней, чтобы подтвердить соответствие «всем применимым федеральным антидискриминационным законам» США. В противном случае от них потребовали предоставить «подробные причины» для отказа.