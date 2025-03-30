Франция осудила требования США закрыть программы инклюзивности

«Вмешательство США в политику включения французских компаний, такое как угрозы необоснованных тарифов, неприемлемо», — отметили в статье.
Во французском министерстве подчеркнули, что вопросы инклюзивности относятся к внутренним делам как компаний, так и государства. Внешние вмешательства нарушают принципы суверенитета.
Скандал начался, когда Вашингтон потребовал от французских компаний отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать сотрудничать с американским правительством. Организациям установили срок в пять дней, чтобы подтвердить соответствие «всем применимым федеральным антидискриминационным законам» США. В противном случае от них потребовали предоставить «подробные причины» для отказа.