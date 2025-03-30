Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция осудила требования США закрыть программы инклюзивности

Франция резко осудила требования США закрыть программы инклюзивности. Министерство внешней торговли страны назвало призыв американских властей к французским компаниям неприемлемым вмешательством. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Вмешательство США в политику включения французских компаний, такое как угрозы необоснованных тарифов, неприемлемо», — отметили в статье.

Во французском министерстве подчеркнули, что вопросы инклюзивности относятся к внутренним делам как компаний, так и государства. Внешние вмешательства нарушают принципы суверенитета.

Скандал начался, когда Вашингтон потребовал от французских компаний отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать сотрудничать с американским правительством. Организациям установили срок в пять дней, чтобы подтвердить соответствие «всем применимым федеральным антидискриминационным законам» США. В противном случае от них потребовали предоставить «подробные причины» для отказа.