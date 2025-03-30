CBS: работников Института мира в США уведомили об увольнении

Часть сотрудников финансируемого Конгрессом США «Института мира» (USIP) получила уведомления о немедленном увольнении, однако остается неясным, затронут ли сокращения весь персонал.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, значительная часть работников организации оказалась под угрозой потери работы, хотя окончательное количество уволенных пока не определено. По словам одного из собеседников, массовые сокращения затронут большинство сотрудников.
В «Институте мира» задействовано около 300 человек, а его бюджет составляет порядка 55 миллионов долларов.
Ранее администрация Дональда Трампа приняла решение отозвать разрешения и исключения, которые позволяли западным энергетическим компаниям вести деятельность в Венесуэле.