Трамп: Гренландия будет американской

Президент США Дональд Трамп выразил полную уверенность в том, что его инициатива по присоединению Гренландии увенчается успехом.
В интервью телеканалу NBC он заявил, что этот процесс неизбежен и произойдет со стопроцентной вероятностью.
Ранее Дональд Трамп обнародовал кадры с призывом «защитить» Гренландию от Российской Федерации и КНР. Немецкая газета Bild считает, что опубликованное президентом США видео о якобы защите Гренландии от России, говорит о серьезности его намерений по вопросу статуса острова.