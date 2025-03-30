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Трамп: Гренландия будет американской

Американский лидер на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил полную уверенность в том, что его инициатива по присоединению Гренландии увенчается успехом.

В интервью телеканалу NBC он заявил, что этот процесс неизбежен и произойдет со стопроцентной вероятностью.

Ранее Дональд Трамп обнародовал кадры с призывом «защитить» Гренландию от Российской Федерации и КНР. Немецкая газета Bild считает, что опубликованное президентом США видео о якобы защите Гренландии от России, говорит о серьезности его намерений по вопросу статуса острова.