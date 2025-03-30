Трамп: Гренландия будет американской

Ранее Дональд Трамп обнародовал кадры с призывом «защитить» Гренландию от Российской Федерации и КНР. Немецкая газета Bild считает, что опубликованное президентом США видео о якобы защите Гренландии от России, говорит о серьезности его намерений по вопросу статуса острова.