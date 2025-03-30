В Венгрии рассказали, как Россия предотвратила атаку ВСУ на «Турецкий поток»

«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников», — сказал он в интервью РИА «Новости».
«Турецкий поток» — стратегически важный газопровод, по которому российский газ поступает в Турцию и далее в Европу. Проект превратил Анкару в ключевого газотранспортного посредника, связав его с европейской газораспределительной системой.
Это не первая попытка атаковать данную инфраструктуру. В феврале украинские силы уже пытались нанести удар по компрессорной станции газопровода в Краснодарском крае. Тогда Будапешт предупреждал, что любые атаки на «Турецкий поток» будут рассматриваться как угроза энергетической безопасности и суверенитету страны.