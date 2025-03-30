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В ГД призвали проверить оптовиков, которые поставляют семена в розницу

Миронов отметил, что каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», выступил с предложением организовать проверку качества семян, поставляемых оптовыми компаниями в розничную продажу, перед началом нового посевного сезона.

Он подчеркнул, что ежегодно на российском рынке возникает проблема с качеством посевного материала для личных и подсобных хозяйств.

Миронов отметил, что, несмотря на усилия по импортозамещению, Россия продолжает зависеть от иностранных поставок семян, доля которых составляет до 80%. При этом многие из этих семян не обладают должным качеством, что ведет к низким всхожести и урожайности.

Он также указал на нехватку качественных отечественных семян и призвал к увеличению государственной поддержки российских производителей, чтобы ускорить развитие внутреннего производства семян.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возобновление Черноморской инициативы откроет для России новые возможности, в результате ее реализации дополнительно более 100 миллионов человек во всем мире могут быть обеспечены зерном.