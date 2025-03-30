Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравлении президента.
Владимир Путин отметил, что российские мусульмане бережно относятся к богатому духовному, историческому наследию предков, чтут обычаи и традиции и приобщают к ним подрастающее поколение.
«И потому Ураза-байрам широко отмечается по всей стране: как в религиозных общинах, так и в семейном кругу», — отметил Владимир Путин.
Также глава государства обратил внимание и на помощь мусульманских организаций участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.
«Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив. И конечно особо отмечу действенную помощь, которую вы оказываете частникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», — говорится в телеграмме.
Напомним, Ураза-байрам знаменует окончание священного месяца Рамадан, который начался 1 марта.
Ураза-байрам — это праздник разговения, который является одним из главных праздников в исламе. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
У мусульман в священный месяц соблюдается строгий пост, строгая дисциплина. Верующие помогают нуждающимся и учатся прощать. Когда наступает Ураза-байрам, мусульмане проявляют щедрость и радуются духовной победе.