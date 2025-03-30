Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравлении президента.