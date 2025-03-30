ВОЗ рассматривает сокращение штата и программ из-за финансовых трудностей

Напомним, что 21 января президент США Дональд Трамп официально инициировал выход страны из ВОЗ, объяснив это решение «неэффективным управлением пандемией CoViD-19» и другими глобальными кризисами в сфере здравоохранения. США, как крупнейший донор, обеспечивали около 15% бюджета ВОЗ, и их уход ставит под угрозу ключевые программы, включая борьбу с эпидемиями, вакцинацию и поддержку систем здравоохранения в развивающихся странах.