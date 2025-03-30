Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за предложенного президентом США ресурсо-экономического соглашения, сообщает французское издание Le Monde.
По мнению журналиста, Зеленский оказался в трудном положении, вынужденным изображать храбрость, несмотря на серьезные сложности.
С одной стороны, подписание соглашения на предложенных условиях может рассматриваться как предательство национальных интересов, а с другой — отказ может вызвать гнев Дональда Трампа, что приведет к нежелательным последствиям для Украины.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что очередной аферой киевского режима станет подписание Владимиром Зеленским сделки по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом.