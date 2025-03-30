Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: Зеленский загнан в угол минеральной сделкой с США

При этом уточняется, что одобрение соглашения со стороны Зеленского станет предательством интересов Украины.

Источник: Аргументы и факты

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за предложенного президентом США ресурсо-экономического соглашения, сообщает французское издание Le Monde.

По мнению журналиста, Зеленский оказался в трудном положении, вынужденным изображать храбрость, несмотря на серьезные сложности.

С одной стороны, подписание соглашения на предложенных условиях может рассматриваться как предательство национальных интересов, а с другой — отказ может вызвать гнев Дональда Трампа, что приведет к нежелательным последствиям для Украины.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что очередной аферой киевского режима станет подписание Владимиром Зеленским сделки по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом.