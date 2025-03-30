«Слова Владимира Путина намного более продуманы»: отставной подполковник из США призвал относиться к речи президента РФ с осторожностью

Он подчеркнул, что к словам Владимира Путина стоит относиться с осторожностью и со всей серьезностью. Заявления главы государства можно проверить на правдивость. Каждое слово о ситуации на спецоперации подтверждается картой боевых действий, привел пример отставной военный.