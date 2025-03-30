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«Слова Владимира Путина намного более продуманы»: отставной подполковник из США призвал относиться к речи президента РФ с осторожностью

Подполковник в отставке Дэвис призвал Запад относиться к словам Путина серьезно.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин всегда подкрепляет слова действиями. Этим он отличается от остальных голосящих спикеров. Такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

Он подчеркнул, что к словам Владимира Путина стоит относиться с осторожностью и со всей серьезностью. Заявления главы государства можно проверить на правдивость. Каждое слово о ситуации на спецоперации подтверждается картой боевых действий, привел пример отставной военный.

«Кир Стармер, Эммануэль Макрон, очевидно, Владимир Зеленский — они все время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности. С российским лидером Владимиром Путиным другая ситуация. Его слова намного более продуманы», — добавил Дэниел Дэвис.

Так, по данным Владимира Путина, российские военные освободили 99% территории ЛНР. Кроме того, почти завершена операция в Курской области. ВС России также взяли под контроль 70% территорий Херсонской и Запорожской областей.