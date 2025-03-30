Президент России Владимир Путин всегда подкрепляет слова действиями. Этим он отличается от остальных голосящих спикеров. Такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.
Он подчеркнул, что к словам Владимира Путина стоит относиться с осторожностью и со всей серьезностью. Заявления главы государства можно проверить на правдивость. Каждое слово о ситуации на спецоперации подтверждается картой боевых действий, привел пример отставной военный.
«Кир Стармер, Эммануэль Макрон, очевидно, Владимир Зеленский — они все время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности. С российским лидером Владимиром Путиным другая ситуация. Его слова намного более продуманы», — добавил Дэниел Дэвис.
Так, по данным Владимира Путина, российские военные освободили 99% территории ЛНР. Кроме того, почти завершена операция в Курской области. ВС России также взяли под контроль 70% территорий Херсонской и Запорожской областей.