Пентагон назвал Китай главной угрозой для армии США

Издание отмечает, что еще при администрации Дональда Трампа, а затем и при Джо Байдене, Китай рассматривался как основная угроза для США, и американские силы настраивались на подготовку к возможному противостоянию в Тихоокеанском регионе. Однако новая стратегия Пентагона выделяет сценарий потенциального вторжения Китая на Тайвань как ключевой и первоочередной по сравнению с другими угрозами. Такой подход, по данным газеты, вносит серьезные изменения в военную политику США, переориентируя ее на Индо-Тихоокеанский регион и выходя за рамки традиционных задач защиты американской территории.