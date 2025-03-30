Пентагон назвал Китай главной угрозой для армии США

Министр обороны США Пит Хегсет в секретном стратегическом документе обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня главным приоритетом для американских вооруженных сил.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на содержание руководства, подписанного главой Пентагона и распространенного в военном ведомстве в середине марта.
Издание отмечает, что еще при администрации Дональда Трампа, а затем и при Джо Байдене, Китай рассматривался как основная угроза для США, и американские силы настраивались на подготовку к возможному противостоянию в Тихоокеанском регионе. Однако новая стратегия Пентагона выделяет сценарий потенциального вторжения Китая на Тайвань как ключевой и первоочередной по сравнению с другими угрозами. Такой подход, по данным газеты, вносит серьезные изменения в военную политику США, переориентируя ее на Индо-Тихоокеанский регион и выходя за рамки традиционных задач защиты американской территории.
Согласно документу, для обеспечения обороны Тайваня планируется размещение в регионе дополнительных подводных лодок, стратегических бомбардировщиков, беспилотных судов, а также подразделений сухопутных войск и морской пехоты. Важной частью стратегии станет заблаговременное создание запасов вооружений, особенно противобункерных авиабомб.
Помимо этого, Вашингтон намерен оказывать давление на власти Тайваня с целью увеличения военных расходов острова — предполагается, что их доля в ВВП должна вырасти с текущих 2,5% до 10%.
Ранее американская разведка признала, что сближение России, КНДР, Ирана и Китая необратимо, оно будет продолжаться даже после завершения украинского конфликта.