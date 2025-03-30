Вопрос суверенитета Венгрии: Сийярто осудил удары по российской энергоинфраструктуре

В интервью РИА «Новости» министр подтвердил, что за последние месяцы украинские атаки на нефтепровод «Дружба» и его вспомогательные объекты уже неоднократно приводили к перебоям в поставках нефти в Венгрию.
«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — отметил он.
Ранее Сийярто сообщил, что получил данные об отражении российской ПВО атаки дронов на газопровод «Турецкий поток». Этот маршрут, наряду с «Дружбой», является стратегическим для энергоснабжения Венгрии — страны, которая, несмотря на давление ЕС, продолжает отстаивать право на сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.