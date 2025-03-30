Ранее Сийярто сообщил, что получил данные об отражении российской ПВО атаки дронов на газопровод «Турецкий поток». Этот маршрут, наряду с «Дружбой», является стратегическим для энергоснабжения Венгрии — страны, которая, несмотря на давление ЕС, продолжает отстаивать право на сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.