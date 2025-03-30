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Вопрос суверенитета Венгрии: Сийярто осудил удары по российской энергоинфраструктуре

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает любые удары по инфраструктуре, поставляющей в страну российские энергоносители, как прямую угрозу национальной безопасности.

Источник: Life.ru

В интервью РИА «Новости» министр подтвердил, что за последние месяцы украинские атаки на нефтепровод «Дружба» и его вспомогательные объекты уже неоднократно приводили к перебоям в поставках нефти в Венгрию.

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — отметил он.

Ранее Сийярто сообщил, что получил данные об отражении российской ПВО атаки дронов на газопровод «Турецкий поток». Этот маршрут, наряду с «Дружбой», является стратегическим для энергоснабжения Венгрии — страны, которая, несмотря на давление ЕС, продолжает отстаивать право на сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.