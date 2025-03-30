Удары ВСУ по энергоинфраструктуре, через которую венгерская сторона получает российские энергоносители, являются атакой на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.
«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — сказал глава ведомства, которого цитирует РИА Новости.
Сийярто отметил, что «проблемой последних месяцев» стали удары украинских формирований по нефтепроводу «Дружба» и его узлам. По словам министра, в результате ряда таких атак Венгрия сталкивалась с перебоями с поставками нефти.
Он подчеркнул, что Будапешт осуждает все подобные нападения. Кроме того, Сийярто добавил, что Венгрия приветствует договоренности об отказе Москвы и Киева от ударов по энергоинфраструктуре, включая объекты, по которым венгерская сторона получает энергоносители.
Напомним, ранее Минобороны России заявило, что киевский режим, продолжая наносить ущерб энергетической инфраструктуре РФ, делает всё, чтобы сорвать договорённости Москвы и Вашингтона.
28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высшее руководство Украины полностью потеряло контроль над ВСУ, причем тотальная бесконтрольность наблюдается во всех частях украинской армии.