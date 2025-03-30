Сийярто: удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФ бьют по суверенитету Венгрии

Он подчеркнул, что Будапешт осуждает все подобные нападения. Кроме того, Сийярто добавил, что Венгрия приветствует договоренности об отказе Москвы и Киева от ударов по энергоинфраструктуре, включая объекты, по которым венгерская сторона получает энергоносители.