Лукашенко поздравил мусульман Беларуси с Ураза-байрамом

«Этот день знаменует окончание строгого поста в священный месяц Рамадан и объединяет людей вокруг традиционных ценностей ислама. Помощь ближнему, взаимовыручка и самопожертвование являются духовными ориентирами в жизни каждого верующего», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что мусульмане Беларуси искренне любят землю, на которой живут, созидают и растят детей.
«Придерживаясь основ своей религии, трудолюбием и нравственным поведением они укрепляют фундамент конфессионального согласия в нашей стране, — подчеркнул Президент. — Желаю счастья, душевного тепла и доброго здоровья вам, вашим родным и близким».