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Лукашенко поздравил мусульман Беларуси с Ураза-байрамом

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Этот день знаменует окончание строгого поста в священный месяц Рамадан и объединяет людей вокруг традиционных ценностей ислама. Помощь ближнему, взаимовыручка и самопожертвование являются духовными ориентирами в жизни каждого верующего», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что мусульмане Беларуси искренне любят землю, на которой живут, созидают и растят детей.

«Придерживаясь основ своей религии, трудолюбием и нравственным поведением они укрепляют фундамент конфессионального согласия в нашей стране, — подчеркнул Президент. — Желаю счастья, душевного тепла и доброго здоровья вам, вашим родным и близким».