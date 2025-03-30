Лукашенко поздравил мусульман Беларуси с Ураза-байрамом

«Этот день знаменует окончание строгого поста в священный месяц Рамадан и объединяет людей вокруг традиционных ценностей ислама. Помощь ближнему, взаимовыручка и самопожертвование являются духовными ориентирами в жизни каждого верующего», — говорится в поздравлении.