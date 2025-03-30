Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Ураза-байрамом

Радий Хабиров отметил, что в основе многовековых традиций священного праздника лежат такие важные общечеловеческие ценности, как любовь к семье, уважение к предкам, щедрость и гостеприимство.
"Уважаемые мусульмане Башкортостана! Сердечно поздравляю вас с одним из важнейших праздников ислама! Ураза-байрам знаменует завершение поста в священный месяц Рамадан.
В основе многовековых традиций этого великого дня лежат непреходящие общечеловеческие ценности — любовь к семье, уважение к предкам, щедрость и гостеприимство. Они объединяют нас в заботе о ближних, благополучии Отечества.
Рамадан является для мусульман временем духовного роста, искренних молитв, оказания помощи нуждающимся. Сегодня во всех мечетях звучит призыв к совершению добрых поступков, готовности делать всё для процветания родной земли", — говорится в поздравлении Радия Хабирова.
Глава Башкирии напомнил, что представители традиционных конфессий вместе участвуют в благотворительности и поддерживают участников специальной военной операции и их семьи:
"Мы видим, как жители республики, представляющие традиционные религиозные конфессии, вместе участвуют в благотворительности, реализуют важные социальные инициативы, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Многие наши земляки разных национальностей и вероисповеданий плечом к плечу героически сражаются на передовой за будущее России. Мы молимся, чтобы они вернулись домой с победой живыми и невредимыми.
Ураза-байрам — праздник, который напоминает нам о милосердии, взаимопомощи и единстве. Пусть в этот светлый день в ваших домах царят радость и мир, а сердца наполнятся надеждой на лучшее.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного спокойствия, успехов во всех благих начинаниях!".