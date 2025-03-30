Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Ураза-байрамом

"Мы видим, как жители республики, представляющие традиционные религиозные конфессии, вместе участвуют в благотворительности, реализуют важные социальные инициативы, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Многие наши земляки разных национальностей и вероисповеданий плечом к плечу героически сражаются на передовой за будущее России. Мы молимся, чтобы они вернулись домой с победой живыми и невредимыми.