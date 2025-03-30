«У Трампа больше не карт»: стратегию США по Украине назвали «блефом»

Накануне СМИ сообщили, что администрация Трампа оказывает давление на Киев, чтобы тот согласился на сделку по ресурсам в обмен на посредничество в прекращении огня. А официальные лица Украины назвали требования США «отвратительными», опасаясь, что такие меры сделают страну вассалом Вашингтона.