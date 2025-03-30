«У Трампа больше не карт»: стратегию США по Украине назвали «блефом»

У президента США Дональда Трампа исчерпаны ресурсы для одновременного противодействия России в достижении урегулирования конфликта на Украине и давлении на Иран с Китаем. Так считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«Продление боевых действий на Украине в попытке связать руки России и одновременное запугивание Ирана с помощью серьезно преувеличенных ресурсов — это блеф, который лопнет перед лицом президента США», — утверждает профессор.
Эксперт полагает, что США исчерпали свои возможности параллельно участвовать в нескольких геополитических процессах.
«У США больше нет карт, чтобы играть в такой многомерный покер», — добавил он.
Накануне СМИ сообщили, что администрация Трампа оказывает давление на Киев, чтобы тот согласился на сделку по ресурсам в обмен на посредничество в прекращении огня. А официальные лица Украины назвали требования США «отвратительными», опасаясь, что такие меры сделают страну вассалом Вашингтона.