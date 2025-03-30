Солдаты ВСУ разбили жителю Казачьей Локни голову за незнание украинского

По словам сельчанки, военнослужащие ВСУ неоднократно избивали ее мужа под различными предлогами. Однажды они поставили супругов на колени и начали стрелять по земле возле ног. Был и случай, когда один из украинских солдат заявил, что, если бы была его воля, он бы порезал на лоскуты всех оставшихся в селе жителей, поведала собеседница информагентства.