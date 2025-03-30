Украинские военные во время оккупации села Казачья Локня в Курской области разбили местному жителю голову за незнание украинского языка. Об этом, как передает РИА Новости, рассказала жена мужчины.
По словам сельчанки, военнослужащие ВСУ неоднократно избивали ее мужа под различными предлогами. Однажды они поставили супругов на колени и начали стрелять по земле возле ног. Был и случай, когда один из украинских солдат заявил, что, если бы была его воля, он бы порезал на лоскуты всех оставшихся в селе жителей, поведала собеседница информагентства.
Минобороны России сообщило об освобождении Казачьей Локни 12 марта.
Ранее житель другого курского села, Куриловки, рассказал, что пьяные бойцы ВСУ избили его и убили его супругу, выстрелив в упор в глаз, в первые дни нападения на регион.