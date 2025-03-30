Пусть молитвы будут приняты — Минниханов поздравил всех с Ураза-байрам

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев, всех соотечественников с праздником Ураза-байрам и пожелал всем мира, счастья, добра, благополучия.
Раис Татарстана в своём обращении отметил, что весь священный месяц Рамазан был наполнен для мусульман благодарными молитвами, добрыми делами и милосердными поступками. Говоря о многовековых традициях праздника Ураза-байрам, Рустам Минниханов отметил, что в них нашли своё отражение преемственность поколений, стремление нашего народа к вечным идеалам добра и справедливости.
«Продолжая и приумножая благочестивые дела предков, мы последовательно укрепляем единство мусульманской уммы на основе традиционных ценностей, развиваем и совершенствуем межнациональное и межрелигиозное сотрудничество», — сказал раис Татарстана.
Рустам Минниханов подчеркнул, что в судьбоносное для Отчизны время мусульмане плечом к плечу с представителями других народов и религий встали на защиту нашей Родины.
«Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним», — обратился к соотечественникам раис РТ.
В своём обращении по случаю Ураза-байрам Рустам Минниханов сказал о важных событиях, произошедших в последнее время в жизни мусульман республики. Так, год за годом столица Татарстана становится центром притяжения мусульман со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Подтверждением достижений республики стало и то, что Казань удостоена высокой чести быть Культурной столицей исламского мира в 2026 году.
«Сегодня верующие собираются на совместную молитву и устраивают щедрые праздничные застолья. Пусть же этот прекрасный праздник дарует всем нам радость духовного обновления, единства и созидательного труда», — сказал раис Татарстана.