Пусть молитвы будут приняты — Минниханов поздравил всех с Ураза-байрам

В своём обращении по случаю Ураза-байрам Рустам Минниханов сказал о важных событиях, произошедших в последнее время в жизни мусульман республики. Так, год за годом столица Татарстана становится центром притяжения мусульман со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Подтверждением достижений республики стало и то, что Казань удостоена высокой чести быть Культурной столицей исламского мира в 2026 году.