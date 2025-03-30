Высказывания президента РФ Владимира Путина всегда подкрепляются реальными шагами, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он сравнил подход российского лидера с действиями премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Кир Стармер, Эммануэль Макрон и, разумеется, Зеленский. Они всё время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности. Это не имеет отношения к ситуации с российским президентом», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Подполковник также предупредил, что слова Путина «намного более продуманы» и к ним следует «относиться с осторожностью».
Напомним, 27 марта глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал деятельность так называемой коалиции, возглавляемой Макроном и Стармером. По мнению сенатора, инициативы этих политиков направлены на создание видимости того, что они якобы что-то делают.