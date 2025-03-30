Подполковник Дэвис: слова Путина всегда подкреплены реальными шагами

«Кир Стармер, Эммануэль Макрон и, разумеется, Зеленский. Они всё время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности. Это не имеет отношения к ситуации с российским президентом», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.