Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит

В эти замечательные мгновения мы благодарим Всевышнего за то, что провели нынешний месяц Рамазан достойно и с большой радостью вместе с нашим народом встречаем Ийд-аль-Фитр.
Он отметил, что благородные ценности священной религии ислам, воплотившие в себе высокие гуманистические идеи, созвучны преобразованиям, осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане,
Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей «Рамазан — месяц щедрости, единства и великодушия», что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия.
Глава республики подчеркнул, что ислам — это прежде всего учение, возвеличивающее человечность, науку, знания, просвещение, самые лучшие качества.
В последние годы, добавил он, уделяется огромное внимание пополнению, изучению и широкой популяризации богатого научного и духовного наследия узбекского народа, созданного на основе исламской цивилизации и культуры. С этой целью возводятся и эффективно функционируют все новые и новые научно-просветительские центры, религиозные образовательные учреждения, священные места паломничества.
Несомненно, это свидетельствует о последовательном развитии на нашей благодатной земле наряду со всеми сферами и духовно-просветительской жизни. Отмечая достойный вклад в такое благородное дело мусульман нашей страны, всего народа, выражаю всем вам искреннюю признательность.
Президент Узбекистана поздравил с праздником Рамазан хайит живущих за рубежом соотечественников и всех мусульман ближнего и дальнего зарубежья.