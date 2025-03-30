Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на консультациях представил Вице-министр Рамиль Камалов. В своем докладе он обозначил ключевые направления расширения сотрудничества в области предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая вопросы совместной работы на приграничных территориях.