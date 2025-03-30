Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

В Ташкенте прошел седьмой раунд консультаций между Аппаратом Совета безопасности Республики Казахстан и Секретариатом Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы региональной и международной безопасности, перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, а также взаимодействие в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на консультациях представил Вице-министр Рамиль Камалов. В своем докладе он обозначил ключевые направления расширения сотрудничества в области предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая вопросы совместной работы на приграничных территориях.

По итогам совещания стороны выразили стремление к дальнейшему укреплению казахстанско-узбекского взаимодействия и подтвердили готовность к высокой динамике сотрудничества в сфере безопасности.