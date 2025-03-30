Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы региональной и международной безопасности, перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, а также взаимодействие в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на консультациях представил Вице-министр Рамиль Камалов. В своем докладе он обозначил ключевые направления расширения сотрудничества в области предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая вопросы совместной работы на приграничных территориях.
По итогам совещания стороны выразили стремление к дальнейшему укреплению казахстанско-узбекского взаимодействия и подтвердили готовность к высокой динамике сотрудничества в сфере безопасности.