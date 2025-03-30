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Средства ПВО сбили беспилотники над тремя регионами РФ. Военная операция, день 1131-й

Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Саратовской областями. В МИД РФ разъяснили предложение Владимира Путина о введении временного управления на Украине. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает удары по инфраструктуре, через которую получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:20.

8:17 Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

8:12 На Украине первая девушка подписала контракт на военную службу по программе для лиц, не достигших мобилизационного возраста, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

8:10 МИД России напомнил о существующей международной практике создания временных администраций под эгидой ООН в зонах конфликтов. Директор Департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие механизмы применялись в Восточном Тиморе, Камбодже и других регионах, и при наличии политического согласия могут быть рассмотрены и в контексте Украины. Комментарий МИД последовал за заявлением Владимира Путина о возможности внешнего управления в Киеве.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Саратовской областей, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1131-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.