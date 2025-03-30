Турецкая оппозиция начала сбор подписей за досрочные выборы президента

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции в течение недели прошла волна акций протеста. На них, по данным МВД, были задержаны не менее 1,8 тыс. человек, 260 помещены под стражу. Наиболее масштабные манифестации были организованы в Стамбуле, Анкаре и Измире.