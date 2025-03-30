Турецкая оппозиция начала сбор подписей за досрочные выборы президента

СТАМБУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Турецкая оппозиция начала кампанию сбора подписей за проведение в республике досрочных президентских выборов. Старт ей дан в уезде Акчаабат черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу.
О начале кампании в субботу на митинге в Стамбуле объявил лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель. «Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата [в президенты], мэра Экрема и проведения выборов», — приводит высказывания политика портал Т24.
Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах. 23 марта НРП провела праймериз по определению кандидата в президенты. Кандидатуру Имамоглу поддержали более 14,8 млн человек, сообщал ранее лидер оппозиционной партии.
Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции в течение недели прошла волна акций протеста. На них, по данным МВД, были задержаны не менее 1,8 тыс. человек, 260 помещены под стражу. Наиболее масштабные манифестации были организованы в Стамбуле, Анкаре и Измире.