Страны Балтии увидели угрозу в прекращении огня на Украине

Министры обороны Литвы и Эстонии выступили против передислокации войск НАТО из своих стран для формирования европейских сил, которые могли бы направить на Украину для контроля за соблюдением режима прекращения огня и «сдерживания России» (подготовка «миссии сил сдерживания» обсуждалась на саммите в Париже на этой неделе). «Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО», — заявил Певкур. По словам министра, если военных, которые сейчас находятся в Эстонии, направят на Украину, «возникнут риски на границе» его страны.