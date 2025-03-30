Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит

Отмечается, что зарубежные партнеры желают Узбекистану и его многонациональному народу мира, благополучия и процветания, подтверждают приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы и расширению взаимовыгодного сотрудничества с республикой.
Свои поздравления направили:
- Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
- Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
- Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган;
- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
- Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
- Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон;
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
- Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
- Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
- заместитель Премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
- Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
- Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан;
- Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф;
- Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани;
- заместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдуллах бин Хамад Аль Тани;
- Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
- Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Ахмад ас-Сабах;
- Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
- Султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид;
- Король Бахрейна Шейх Хамад бин Иса Аль Халифа;
- Король Марокко Мухаммад VI;
- Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
- Президент Тунисской Республики Кайс Саид;
- Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
- Глава Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнус Аль-Манфи;
- Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд;
- Президент Государства Израиль Ицхак Герцог;
- генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
- генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасим Мухаммад Аль-Будайви;
- генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев;
- председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йилдирим;
- генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу;
- председатель Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джасир;
- шейх комплекса «Аль-Азхар» Ахмад Тайиб;
- Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления продолжают поступать.