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Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. На имя Шавката Мирзиёева в связи с благословенным месяцем Рамазан и наступлением священного для мусульман праздника Рамазан хайит поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik

Отмечается, что зарубежные партнеры желают Узбекистану и его многонациональному народу мира, благополучия и процветания, подтверждают приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы и расширению взаимовыгодного сотрудничества с республикой.

Свои поздравления направили:

  • Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
  • Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
  • Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган;
  • Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
  • Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон;
  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
  • Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
  • Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
  • Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
  • Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
  • заместитель Премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
  • Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
  • Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан;
  • Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф;
  • Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани;
  • заместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдуллах бин Хамад Аль Тани;
  • Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
  • Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Ахмад ас-Сабах;
  • Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
  • Султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид;
  • Король Бахрейна Шейх Хамад бин Иса Аль Халифа;
  • Король Марокко Мухаммад VI;
  • Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
  • Президент Тунисской Республики Кайс Саид;
  • Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
  • Глава Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнус Аль-Манфи;
  • Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд;
  • Президент Государства Израиль Ицхак Герцог;
  • генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
  • генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасим Мухаммад Аль-Будайви;
  • генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев;
  • председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йилдирим;
  • генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу;
  • председатель Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джасир;
  • шейх комплекса «Аль-Азхар» Ахмад Тайиб;
  • Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Поздравления продолжают поступать.