Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. На имя Шавката Мирзиёева в связи с благословенным месяцем Рамазан и наступлением священного для мусульман праздника Рамазан хайит поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.