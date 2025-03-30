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Трехуровневая система военного образования создана в Беларуси

МИНСК, 30 мар — Sputnik. В Беларуси готовят военнослужащих на тактическом, оперативно-тактическом и оперативно-стратегических уровнях, об этом рассказал начальник факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Дмитрий Михолап в интервью «ВоенТВ».

Источник: Sputnik.by

По его словам, за последние почти 20 лет в Беларуси создали свою собственную военную школу с трехуровневым образованием.

Михолап пояснил, что Военная академия осуществляет «подготовку на тактическом, оперативно-тактическом и оперативно-стратегических уровнях».

Благодаря созданной школе мы сохранили старую советскую школу и подход. Это очень важно. Касаемо наших западных партнеров практически на пальцах можно подсчитать в европейских государствах, где такая структура трехуровневая реализована.

отметил офицер

Он констатировал, что в европейских государствах имеется своя система военной подготовки, но, если говорить о подготовке офицеров оперативно-стратегического уровня, то она осуществляется или в Соединенных Штатах или в Великобритании.

Мы находимся впереди, завоевали определенный авторитет, но и самое главное — мы имеем вес, в том числе, в образовательном процессе в странах ОДКБ.

подчеркнул Михолап

Преподаватели на факультете Генштаба изучают информацию о современных способах и методах вооруженной борьбы, а слушатели факультета, в том числе, изучают самую актуальную информацию о происходящем на Украине.

У нас практически весь руководящий состав Вооруженных Сил — это выпускники командно-штабного факультета и факультета Генерального штаба.

резюмировал начальник факультета Генштаба