Трехуровневая система военного образования создана в Беларуси

По его словам, за последние почти 20 лет в Беларуси создали свою собственную военную школу с трехуровневым образованием.
Михолап пояснил, что Военная академия осуществляет «подготовку на тактическом, оперативно-тактическом и оперативно-стратегических уровнях».
Благодаря созданной школе мы сохранили старую советскую школу и подход. Это очень важно. Касаемо наших западных партнеров практически на пальцах можно подсчитать в европейских государствах, где такая структура трехуровневая реализована.
Он констатировал, что в европейских государствах имеется своя система военной подготовки, но, если говорить о подготовке офицеров оперативно-стратегического уровня, то она осуществляется или в Соединенных Штатах или в Великобритании.
Мы находимся впереди, завоевали определенный авторитет, но и самое главное — мы имеем вес, в том числе, в образовательном процессе в странах ОДКБ.
Преподаватели на факультете Генштаба изучают информацию о современных способах и методах вооруженной борьбы, а слушатели факультета, в том числе, изучают самую актуальную информацию о происходящем на Украине.
У нас практически весь руководящий состав Вооруженных Сил — это выпускники командно-штабного факультета и факультета Генерального штаба.