Токаев лишил администрацию президента одной из законодательных функций

«В указе президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 “Об утверждении положения об администрации президента Республики Казахстан”: в положении об администрации президента Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом: подпункт 6) пункта 16 (функции АП — КазТАГ) исключить», — говорится в указе Токаева.
Указанный подпункт 6 гласит, что АП «подготавливает заключения к проектам планов законопроектных работ правительства, к проектам решений о внесении изменений и дополнений в планы законопроектных работ правительства, а также осуществляет контроль за их исполнением».
Также в новой редакции изложены правила согласования с АП проектов законов, вносимых правительством в мажилис.
«Разработанные и надлежащим образом оформленные проекты законов представляются на согласование в администрацию президента за подписью руководителя аппарата Правительства не позднее чем за 30 календарных дней до наступления срока, установленного планом законопроектных работ правительства для представления проекта закона в парламент. Требование по сроку представления проектов законов на согласование в администрацию президента не распространяется на проекты законов, ежегодно разрабатываемые в реализацию Бюджетного кодекса. При этом пакет документов вместе с проектами законов должен содержать все необходимые материалы для их всестороннего рассмотрения (правовое, социально-экономическое и финансовое обоснования, заключения экспертиз и другие документы). Проекты законов, представляемые в администрацию президента на предварительное согласование, вносятся только после снятия разногласий между государственными органами», — сказано в обновленных правилах.
После представления в администрацию президента проекты законов рассматриваются государственно-правовым отделом и иными заинтересованными структурными подразделениями администрации президента, соответствующими помощниками и советниками президента.
«Срок проведения экспертизы проектов законов и подготовки заключения по ним в администрации президента не должен превышать 10 рабочих дней со дня их поступления в администрацию президента. При этом аналогичный срок по проектам конституционных законов, кодексов и законов, предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в действующие конституционные законы, кодексы, не должен превышать 15 рабочих дней. Срок проведения экспертизы по проектам законов, а также проектам временных постановлений правительства Республики Казахстан, имеющих силу закона, разработанным в соответствии с частью второй пункта 2 и частью третьей пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, и подготовки заключения по ним в администрации президента не должен превышать 10 рабочих дней со дня их поступления в администрацию президента, если иное не установлено соответствующим поручением», — указано в документе.
После экспертизы проектов законов и подготовки соответствующих заключений государственно-правовым отделом и иными заинтересованными структурными подразделениями АП, помощниками и советниками президента материалы за подписью руководства АП направляются в аппарат правительства для последующей проработки с учетом высказанных замечаний и предложений. Указанные заключения путем направления их копий доводятся до сведения представительства президента в парламенте.
Заключения по проектам законов, предусмотренным пунктом 6 правил, подлежат обязательному согласованию с руководителем АП. Сам пункт 6 гласит:
"Подлежат обязательному предварительному согласованию с администрацией президента:
1) проекты законов, рассмотрение которых в парламенте планируется от имени главы государства определить приоритетным;
2) проекты законов, в которых реализуются соответствующие поручения главы государства;
3) проекты конституционных законов, кодексов, а также проекты законов, направленные на изменение и дополнение действующих конституционных законов, кодексов;
4) проекты законов, направленные на совершенствование местного государственного управления и местного самоуправления, политической и избирательной систем страны;
5) проекты законов, регламентирующие правоотношения в сферах обороны, национальной безопасности, правоохранительной деятельности и отправления правосудия;
6) проекты законов о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год, а также предусматривающие внесение изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на соответствующий год;
7) проекты законов, а также проекты временных постановлений правительства, имеющих силу закона, разработанные в соответствии с частью второй пункта 2 и частью третьей пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан".
«В случае отрицательного заключения государственно-правового отдела и иных заинтересованных структурных подразделений администрации президента, помощника или советника президента Республики Казахстан на проект закона материалы с этим заключением направляются Руководителю администрации президента для последующего принятия по нему окончательного решения», — уточняется в новых правилах.
Проекты законов вносятся правительством в мажилис после устранения замечаний, высказанных по ним АП, либо устранения с АП разногласий, возникших по ним.
Указ Токаева уже введен в действие.