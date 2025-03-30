Токаев лишил администрацию президента одной из законодательных функций

«Срок проведения экспертизы проектов законов и подготовки заключения по ним в администрации президента не должен превышать 10 рабочих дней со дня их поступления в администрацию президента. При этом аналогичный срок по проектам конституционных законов, кодексов и законов, предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в действующие конституционные законы, кодексы, не должен превышать 15 рабочих дней. Срок проведения экспертизы по проектам законов, а также проектам временных постановлений правительства Республики Казахстан, имеющих силу закона, разработанным в соответствии с частью второй пункта 2 и частью третьей пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, и подготовки заключения по ним в администрации президента не должен превышать 10 рабочих дней со дня их поступления в администрацию президента, если иное не установлено соответствующим поручением», — указано в документе.