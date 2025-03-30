Протест с двумя гробами против закрытых границ с Беларусью прошел в Польше

В польском Белостоке прошли протесты предпринимателей против закрытых границ с Беларусью, пишет ТАСС.
Польская радиостанция сообщила, что предприниматели, которые ведут бизнес на границе с Беларусью, провели демонстрацию в центре Белостока. Организовало протест движение предпринимателей «Объединенный Восток». Бизнесмены обратили внимание властей на убытки, которые они несут из-за последствий закрытия два года назад погранпунктов на границе с Беларусью.
Сообщается, что протестующие несли два символических гроба в знак того, что решения польских властей похоронили их бизнес.
Подсчитано, что в январе 2025 года розничные продажи упали на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, из-за закрытие погранпунктов произошли увольнения и банкротства в различных секторах местной экономики.
Сообщается, что на границе Польше и Беларуси находятся шесть пунктов пропуска. Из-за решений польской стороны четыре не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. Сейчас в нормальном режиме возможно движение легкового транспорта через КПП «Тересполь — Брест».
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