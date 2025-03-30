Протест с двумя гробами против закрытых границ с Беларусью прошел в Польше

Польская радиостанция сообщила, что предприниматели, которые ведут бизнес на границе с Беларусью, провели демонстрацию в центре Белостока. Организовало протест движение предпринимателей «Объединенный Восток». Бизнесмены обратили внимание властей на убытки, которые они несут из-за последствий закрытия два года назад погранпунктов на границе с Беларусью.