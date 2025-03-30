«Очень сильно нужны». СМИ сообщили Украине плохие новости

«Нацистские танки в свое время простаивали в Польше, и теперь может разыграться похожий сценарий. Боевые танки M1 Abrams, переданные Австралией, могут застрять в Польше этой весной, а не быть переброшенными прямо на Украину, где они очень сильно нужны», — говорится в материале.