«Очень сильно нужны». СМИ сообщили Украине плохие новости

«Нацистские танки в свое время простаивали в Польше, и теперь может разыграться похожий сценарий. Боевые танки M1 Abrams, переданные Австралией, могут застрять в Польше этой весной, а не быть переброшенными прямо на Украину, где они очень сильно нужны», — говорится в материале.
Как указал обозреватель, австралийская бронетехника уже находится в Польше, но затянувшийся процесс проверки из-за действий американской администрации мешает их поставке.
«Пока что эти танки в Польше будут покрываться пылью», — резюмировал автор публикации.
Власти Австралии 17 октября прошлого года заявили, что направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, увеличив общий объем поддержки до миллиарда долларов. В частности, в новый пакет военной помощи войдут поставка Киеву 49 выведенных из эксплуатации американских танков M1A1 Abrams.