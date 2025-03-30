Сийярто: Венгрия считает удары по инфраструктуре РФ атаками на свой суверенитет

Венгрия расценивает как атаку на свой суверенитет удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, через которые получает энергоносители, заявил глава МИД республики Петер Сийярто. Он раскритиковал украинских военных за повреждение нефтепровода «Дружба», но поприветствовал договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре. Что говорят о таких атаках в России и мире — в материале «Газеты.Ru».