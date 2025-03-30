Светлана Маковская может уйти с поста министра образования края

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская может покинуть свой пост. Об этом пишет издание «Запад24».
Издание пишет, что Светлана Маковская уйдет на другую должность. Губернатор предложил ей стать советником по образованию.
Последним рабочим днем Светланы Маковской в министерстве образования, как отмечает издание, станет 31 марта 2025 года. Министерство она возглавляет с 2013 года.
В самом министерстве информацию об отставке пока не подтвердили.
Ранее сообщалось о том, что Светлана Маковская сдала пробный ЕГЭ.