Лидер «Зеленых» в Германии заявила о «друзьях Путина» в партии Мерца

Лидер «Зеленых» заявила, что смягчение санкций, введенных в ответ на начало военных действий на Украине, было бы серьезной ошибкой и означало бы, что Германия «отходит от общего европейского курса». Она назвала Кречмера, депутата бундестага от ХДС Томаса Барайса и заместителя главы фракции ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Яна Хайниша «друзьями Путина». Хайниш в разговоре с Politico предложил вернуться к идее закупки российского газа, «если однажды будет достигнут справедливый и надежный мир», с аналогичной позицией выступил и Барайс.