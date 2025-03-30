Зачем, куда и на сколько: Минобороны рассказало о военных сборах

Мужчины на протяжении месяца и более восстанавливают свои навыки по военным специальностям. Многие из них служили пять, десять, пятнадцать лет назад, поэтому здесь речь идет даже не о том, чтобы вспомнить военное дело, а с нуля научиться новым формам ведения войны.