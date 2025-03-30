Зачем, куда и на сколько: Минобороны рассказало о военных сборах

Мужчины на протяжении месяца и более восстанавливают свои навыки по военным специальностям. Многие из них служили пять, десять, пятнадцать лет назад, поэтому здесь речь идет даже не о том, чтобы вспомнить военное дело, а с нуля научиться новым формам ведения войны.
В Беларуси на сборы призывают согласно закону о воинской службе обязанности службе, принятому еще в 1992 году. Последние изменения в него вносились в прошлом году.
Каждый рабочий день, проведенный на военных сборах, оплачивается. Если вы трудитесь в государственных организациях, то вы получите среднюю заработную плату за последние два месяца.
При этом предприниматели, самозанятые и временно безработные за месяц нахождения на военных сборах получат 15 базовых величин (630 рублей — Sputnik). В случае, если предпринимателя некому заменить, военкоматы могут дать отсрочку от прохождения сборов.
В военкомате сразу сообщают сколько продлятся сборы, но так бывает не всегда, потому что сборы бывают плановыми, а бывают внезапные проверки.
В первом случае военнообязанные точно знают, когда они вернутся домой. Во втором — нет, так как это внезапная проверка и точные временные рамки может знать только командир воинской части. Но! Одно известно — они не превысят 60 суток. Обычно это занимает 30−35 дней.
На военные сборы в Беларуси может вызывать и Комитет государственной безопасности. Как правило это офицеры запаса, ранее служившие в КГБ.