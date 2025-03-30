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Челябинская область названа среди лидеров по реализации нацпроектов

Такие данные были озвучены во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию, председательствовал на котором вице-премьер Марат Хуснуллин.

Источник: Вечерний Челябинск

С докладом на мероприятии выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин, который рассказал о реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что его реализация стартовала с 1 января текущего года. В его рамках ведётся активное жилищное строительство и возведение дорог. Как отметил Файзулин, этот проект стал одним из наиболее востребованных.

Также в ходе заседания были названы субъекты федерации, наиболее активно и эффективно реализующие национальный проект. В их числе прозвучала и Челябинская область.