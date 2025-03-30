Представители китайских властей заявили, что обратили внимание на сделку. В регуляторе пообещали провести проверку, чтобы защитить законы честной конкуренции и общественные интересы.
Власти Китая решили проверить законность сделки о продаже портов в Панаме компаниям из США
Государственное управление по регулированию рынка в Китае решило проверить законность сделки о продаже гонконгской фирмой Hutchison двух портов Панамского канала американским компаниям. Об этом сообщает гонконгское издание Ta Kung Pao.