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Власти Китая решили проверить законность сделки о продаже портов в Панаме компаниям из США

Государственное управление по регулированию рынка в Китае решило проверить законность сделки о продаже гонконгской фирмой Hutchison двух портов Панамского канала американским компаниям. Об этом сообщает гонконгское издание Ta Kung Pao.

Источник: AP 2024

Представители китайских властей заявили, что обратили внимание на сделку. В регуляторе пообещали провести проверку, чтобы защитить законы честной конкуренции и общественные интересы.