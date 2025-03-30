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Токаев изменил состав Нацкомиссии по кадровой политике

Астана. 30 марта. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев изменил состав Национальной комиссии по кадровой политике при президенте, передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба премьер-министра РК

«Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.

Согласно документу, в должностной состав Национальной комиссии по кадровой политике при президенте Токаев включил помощника президента по экономическим вопросам, и исключил советника президента, курирующего социально-экономические вопросы.

Таким образом, в состав комиссии включен помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, который был назначен на этот пост в феврале, а до этого был министром промышленности и строительства.

До февраля советником президента, курирующим социально-экономические вопросы, был Ерулан Жамаубаев, который с февраля занимает пост первого заместителя председателя Национального банка.

Указ от 17 марта вводится в действие со дня его первого официального опубликования.