Токаев изменил состав Нацкомиссии по кадровой политике

«Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.
Согласно документу, в должностной состав Национальной комиссии по кадровой политике при президенте Токаев включил помощника президента по экономическим вопросам, и исключил советника президента, курирующего социально-экономические вопросы.
Таким образом, в состав комиссии включен помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, который был назначен на этот пост в феврале, а до этого был министром промышленности и строительства.
До февраля советником президента, курирующим социально-экономические вопросы, был Ерулан Жамаубаев, который с февраля занимает пост первого заместителя председателя Национального банка.
Указ от 17 марта вводится в действие со дня его первого официального опубликования.