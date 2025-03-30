Как пишет издание, европейские страны в ближайшие недели планируют направить на Украину группу военных, чтобы определить, сколько войск понадобится для возможного размещения.
«По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Черного моря», — сообщает газета.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых разместить «миротворцев» на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле». В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить «миротворцев» на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.